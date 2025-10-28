Samsun'un Ladik ilçesinde yeni görevine başlayan Kaymakam Vekili Tuğçe Orhan, mülki idare amirliği mesleğinde genç yaşına rağmen önemli görevler üstlenmiş bir isimdir. Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret eden ve kendisine başarı dileklerinin iletildiği Orhan'ın hayatı, eğitimi ve kariyer geçmişi merak konusu oldu. Tuğçe Orhan, mülki idare mesleğine genç yaşta adım atmış, başarılı bir akademik kariyere sahiptir.

Tuğçe Orhan kimdir?

1995 yılında Elazığ'da doğmuştur. 1995 doğumlu olan Tuğçe Orhan, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Lisans eğitimini Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2017 yılında dereceyle mezun olarak tamamladı. Ardından, Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Dil Bilgisi düzeyi İyi derecede İngilizce bilmektedir. Tuğçe Orhan'ın Mülki İdare Amirliği Kariyeri ve Görevleri ile bilgilere bu yazıda ulaşabilirsiniz. Kaymakam Tuğçe Orhan, mesleğe başladıktan sonra hızla farklı illerde ve uluslararası platformlarda tecrübe edindi.

Mesleğe Başlangıcını İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Görev Aldığı Kurumlar

İl merkez stajını Elazığ Valiliği'nde. Teftiş stajını mülkiye müfettişi refakatinde Ankara'da. Kaymakam refikliği stajını ise sırasıyla Düzce/Akçakoca ve Ankara/Gölbaşı ilçelerinde tamamladı.

Kaymakam Vekilliği: Stajlarının ardından Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay süreyle Kaymakam Vekilliği yaptı. Uluslararası Deneyimi İngiltere’nin Londra şehrinde 8 ay süreyle dil eğitimi aldı. Birleşik Krallık idari yapısı üzerine incelemelerde bulundu. Yeni Görevi son olarak Samsun'un Lâdik ilçesine Kaymakam Vekili olarak atandı ve görevine başladı.