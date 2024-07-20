Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çalışmak üzere Aydıncık ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek yaşadıkları bölgede bir süre incelemelerde bulunan Kaymakam Yıldırım, ziyareti sırasında tarım işçileri ve aileleriyle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Yıldırım, mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kentteki incelemeleri sırasında bölgede yaşayan işçi ve ailelerinin mevcut durumu ve yaşam koşulları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ile bir araya gelen Yıldırım, bir süre sohbet etti.

Mevsimlik tarım işçilerine ilçe tarımına sunmuş oldukları katkıdan dolayı teşekkür eden Yıldırım, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yıldırım’a mevsimlik tarım işçilerine gerçekleştirdiği ziyarete; İlçe Emniyet Amirliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeli eşlik etti.