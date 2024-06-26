Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş, Oğulcuk Barajında incelmelerde bulunup, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Serttaş, Devlet Su İşleri (DSİ) yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini söyledi.

Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirten Kaymakam Serttaş, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” ifadelerini kullandı.