Ziyaret kapsamında Kaymakam Öztürk; Fatih Camii Kur'an Kursu, Fatih Kız Kur'an Kursu, Merkez Kız Kur'an Kursu, Merkez Yeni Camii Kur'an Kursu, Merkez Büyük Camii Kur'an Kursu, Ahmet Ardıç 4-6 Yaş Yaz Kur’an Kursu ile Hatun Ardıç 7-10 Yaş Yaz Kur’an Kursu’nu gezdi.

Ziyaretlerinde İlçe Müftüsü Nuri Tapan’dan cami ve kurslardaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Öztürk, çocukların Kur’an öğrenme azminden ve kurs öğreticilerinin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kur’an kurslarında eğitim alan öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Öztürk, öğrencilere başarılar diledi.

Ziyaret boyunca kendisine eşlik eden Müftü Tapan’a da teşekkür eden Öztürk, Kur’an kursu öğreticilerine emeklerinden dolayı şükranlarını sundu.