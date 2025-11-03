Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk, ilçeye bağlı Güldibi mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle muhtarı Osman Canbolat tarafından karşılanan Kaymakam Öztürk, mahallede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında mahalle halkıyla sohbet eden Kaymakam Öztürk, vatandaşların taleplerini, sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Mahallenin altyapı durumu, sosyal ihtiyaçları ve kamu hizmetlerine erişimi gibi konularda değerlendirmelerde bulunan Öztürk, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileneceğini belirtti.

Hane ziyaretlerinde de bulunan Kaymakam Öztürk, mahalle sakinleriyle birebir görüşerek geçmiş olsun ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Devletin daima vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Öztürk, kamu hizmetlerinin en etkin şekilde ulaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Ziyaret programı kapsamında Kaymakam Mete Öztürk, mahalle muhtarı Osman Canbolat ile birlikte Güldibi Mahallesi’nde bulunan Aliyar Türbesi’ni de ziyaret etti. Türbenin manevi atmosferine dikkat çeken Öztürk, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Kaymakam Öztürk, mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşlara misafirperverlikleri için teşekkür etti.