İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat’a gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde:

İlk durağı Yozgat Valiliği olan Bakan Ali Yerlikaya, Vali Mehmet Ali Özkan ile görüşerek şehrin durumu hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyareti sonrasında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yerlikaya, partililerle çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından İş Makinaları Tanıtım ve Hizmete Alma Törenine katıldı.

Törende bir açıklama yapana Bakan Yerlikaya, “Ben uzun süre Yozgat’ta görev yaptım. Yozgat Sarıkaya'da çalıştım. Bizim kışımız gerçekten kış olur sert olur yağış bol olur. Ama öyle anı olur ki karla mücadele, yolların niteliğini artırma ile ilgili 22 yıldan beri AK Parti hükümetimizin yapmış olduğu çalışmaları bilmeyen yok. Her zaman gücümüze güç katıyoruz. Burada ki araçların tamamı da Allah'a hamdolsun ki yerleri millidir hepsi bizim ülkemizin markasıdır. İl Özel İdaresinin gücü yukarılara çıktı araçlarımız tazelendi.

Ailelerimize köylerimizdeki vatandaşlarımızın her birine hizmet götürerek daha yukarıya vatandaşların dualarını alarak Allah’ın izniyle hizmetlerimize devam ediyoruz. Hükümetimiz hizmet noktasında bizim elimizi güçlendirecek bizi daha fonksiyonel hale getirerek ve bu hizmetler Allah’ın izniyle devamı hep gelmeye devem edecek. Yozgatlı kıymetli hemşerilerim her birine Yozgat Meydanı’ndan Saat Kulesi meydanından selamlarımı muhabbetlerimi iletiyorum. Bu araçlarımızın Yozgat’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.