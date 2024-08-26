Esnaflarla samimi bir şekilde sohbet eden Kaymakam Yazar, onların iş durumlarını ve karşılaştıkları zorlukları dinleyerek, çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Esnafın ilçede yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetini ve taleplerini değerlendiren Kaymakam Yazar, ilçenin ekonomik canlanmaya katkı sağlamak için gereken adımların atılacağını ifade etti.

Şefaatli’nin gelişimi için esnafın öneri ve şikayetlerini dikkate alacaklarını vurgulayan Kaymakam Yazar, Esnafın yanında olmaya devam edeceğiz. Şefaatli’nin kalkınması için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.