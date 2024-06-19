Kaymakam Nezir, Kurban Bayramı münasebetiyle Şehit Sinan Babacan ve Mehmet Arslanfer’in ailelerini ve Gazi Ahmet Batur ile ailesini ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı.

Ziyarette Nezir’e, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Abdulsamet Karaerkek, Emniyet Müdürü Hasan Taşan, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Ramazan Çun eşlik etti.

Nezir, Kurban Bayramı çerçevesinde şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Nezir ilk olarak 2017 yılının Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Astsubay Sinan Babacan'ın evini ziyaret etti.

Ardından 20 Haziran 1994 Tarihinde Şırnak- Uludere mevkiinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Akdağmadeni Taşpınar Köyü Nüfusuna Kayıtlı Piyade Er Mehmet Aslanfer’in baba ocağına giden Kaymakam Nezir, ailelerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Şehit evindeki vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutlayan Nezir, daha sonra Gazi Ahmet Batur ve ailesini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı.