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Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, okul ziyaretleri kapsamında ilçede eğitim veren anaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Topuz’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan eşlik etti.

Okuldaki idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Topuz, okul öncesi eğitimin, geleceğin teminatı olan çocukların eğitim ve öğretim sürecine başlamadan önce ilkokula hazırlanmaları açısından sağladığı öneme dikkat çekti.

Daha sonra sınıfları gezerek minik öğrencilerin derslerine eşlik eden Topuz, öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti.