Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde devam eden kursları ziyaret eden Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, tekvando, yüzme ve futbol kurslarında eğitim gören gençlerle bir araya geldi.

Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel tekvando, yüzme ve futbol kurslarında eğitim alan gençlerle bir araya gelip sohbet etti.

Gençlerin istek ve önerilerini dinleyen Kaymakam Güzel, kurslarda yürütülen faaliyetler hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakamlık tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlçe Kaymakamımız Hayrettin Buğra Güzel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde devam etmekte olan tekvando, yüzme ve futbol kurslarını ziyaret ederek, kurslarda eğitim gören gençlerle bir süre sohbet etti” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan