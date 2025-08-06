Sivas'ın Ulaş ilçesi Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, köy ziyaretinden gelirken trafik kazası yaşadı. Çavdar köyü yakınlarında başka bir otomobille çarpışma yaşayan kaymakamlığa ait araç devrildi.

Kazada hafif yaralanan Eskimez, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

Edinilen bilgilere göre, Ulaş ilçesi Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Kapukaya köyüne gitti.

İlçe merkezine gitmek üzere yola çıkan Eskimez'in koruması H.S'nin yönetimindeki 58 AA 116 plakalı kaymakamlığa ait resmi otomobil, köy yolunda Çavdar Köyü Muhtarı Vural Yıldız'ın kullanmış olduğu 34 GOA 291 plakalı otomobil ile çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada hafif yaralanması olan kaymakam Eskimez, Ulaş İlçe Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden sonra, Sivas Numune Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Kaymakam Eskimez'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.