Çandır Kaymakamı Muammer Oğuzhan Yüce, ilçe genelinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin 2024-2025 yıllarında gerçekleştirdiği operasyonlarda 11 farklı olayda toplam 1 ton 303 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 19 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise aynı dönemde yürüttükleri çalışmalarda 3 farklı olayda 9 gram toz esrar ve 4 gram metamfetamin olmak üzere toplam 13 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, 9 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Kaymakam Yüce, yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin tavizsiz bir şekilde süreceğini belirterek, “Zehir ve zehir tacirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çandır’ın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.