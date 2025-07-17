Ziyaretleri kapsamında İlçe Müftülüğünü ziyaret eden Kaymakam Canpolat, İlçe Müftüsü İsa Yaykın, şube müdürleri ve çalışanlarla sohbet edip, kurumda yürütülen çalışmalar ve yapılan işlemler hakkında bilgiler aldı.

Kurum çalışanlarına kolaylıklar dileyen Kaymakam Canpolat, ziyaretlerini sonlandırdı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Yaykın, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sorgun Kaymakamlığına atanan Kaymakamımız Sayın Abdurrezzak Canpolat beyefendi müftülüğümüzü ziyaret etti. Müftülüğümüzün iş ve işlemleri ile ilgili Kaymakamımız Abdurrezzak Canpolat’a bilgi verdik. Sayın Kaymakamımıza ilçemize ve müftülüğümüze hoş geldiniz diyor, ziyaretleri sebebiyle şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.