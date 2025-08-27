Kaymakam Canpolat, ilk olarak Yozgat Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek iadei ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Canpolat, daha sonra Sorgun Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Hüseyin Ünlü’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Canpolat, kooperatif başkanı ve çalışanlarına kolaylıklar diledi. Ünlü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Kaymakam Canpolat, Sorgun Pancar Ekiciler Kooperatifini de ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Kürşat Arslan’dan çalışma alanlarıyla ilgili bilgi aldı ve yerinde incelemelerde bulundu. Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Canpolat’a teşekkür etti.

Ziyaret programı kapsamında Canpolat, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç’ı makamında ziyaret ederek iadei ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından Yalınkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.