Sorgun’a yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapımı için sürdürülen çalışmalar kapsamında Kaymakam Aydın, Ankara’da Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Aydın, yıkılan eski hastanenin yerine yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yatırım programına alınması kapsamında yapmış olduğu ziyarette, Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık’a asa hediye etti.

Olumlu geçen görüşmeler ve yapılan istişareler neticesinde Kaymakam Aydın, Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık'a teşekkür etti.