Kayla Manukyan’ın hayatı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki Kayla Manukyan kimdir? Kayla Manukyan hayatı? İşte detaylar…

KAYLA MANUKYAN KİMDİR?

Oyuncu Çağlar Ertuğrul ile sevgili olan Kayla Manukyan, dizi ve sinema endüstrisinde başarılı bir kostüm asistanı ve stilist olarak tanınmaktadır. En son "Fazilet Hanım ve Kızları" adlı dizide kostüm asistanlığı yapmıştır. Kayla Manukyan, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Psikoloji lisans programını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde onur derecesiyle tamamladıktan sonra, Fransız Lape Hastanesi'nde psikoloji alanında ilk stajını ve ikincisini Pusula Grup Danışmanlık'ta eğitim ve yönetim danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık üzerine yapmıştır. İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği'nde (Psikeist) psikanaliz kuramı, savunma mekanizmaları, kişilik örgütlenmeleri ve psikopatolojinin pratikteki işleyişleri üzerine eğitim almıştır.

MODA VE STİL KARİYERİ

Moda alanına duyduğu ilgi nedeniyle Atölyemart'ta 2 yıl boyunca çizim eğitimi almış ve ardından İstanbul Moda Akademisi'nde "moda çizim teknikleri" eğitimini tamamlamıştır. Kariyeri boyunca Marie Claire, Women's Health ve Men's Health gibi dergilerde moda editörü asistanlığı yapmıştır. İMA'da Styling eğitimi aldıktan sonra, Madame Figaro dergisinin Moda ve Stil editörlüğünü üstlenmiştir. Ayrıca, çeşitli dizilerde stil danışmanı olarak görev almıştır. En son "Fazilet Hanım ve Kızları" adlı dizide kostüm asistanlığı yapmıştır.

Kayla Manukyan, sanat terapisi eğitimini tamamladıktan sonra "kişisel stil danışmanlığı" hizmeti sunmaya başlamıştır. Sanat ve moda psikolojisi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul ile sevgili olan Kayla Manukyan, dizi ve sinema endüstrisinde başarılı bir kostüm asistanı ve stilist olarak tanınmaktadır.