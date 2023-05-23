Türkiye genelinde Nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklanırken, Kayseri’de Nisan ayında toplam taşıt sayısı 430 bin 829. Sivas’ta ise Nisan ayında toplam taşıt sayısı 178 bin 642 olduğu bilgisi aktarıldı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada; “Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 6,4 AZALDI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette yüzde 21,7, traktörde yüzde 16,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 50,9 ARTTI

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 119,5, motosiklette yüzde 85,7, kamyonda yüzde 37,0, kamyonette yüzde 31,1, otomobilde yüzde 30,4, traktörde yüzde 25,9, otobüste yüzde 17,8 artarken özel amaçlı taşıtta ise yüzde 14,6 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI NİSAN AYI SONU İTİBARIYLA 27 MİLYON 114 BİN 311 OLDU

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,6'sını otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

NİSAN AYINDA 1 MİLYON 25 BİN 170 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Nisan ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 69,7'sini otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 640 BİN 414 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 78,2 artarak 640 bin 414 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 35,3 azalarak 8 bin 701 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 631 bin 713 adet artış gerçekleşti. Haber Merkezi