AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef TBMM’ye gidip kayıtlarını yaptırdı.

Milletvekili Akgül ve Şahan, kayıt yaptırmaya beraber giderken Milletvekili Sedef ise ailesi ile birlikte gitti.

TBMM’de kayıtlarını tamamlayan Milletvekilleri rozetlerini takarken, Şahan’ın rozetini Akgül takması ve Sedef’in rozetini eşi Rüya Sedef’in takması dikkat çekti.

HAYIRLI HİZMETLER DİLEDİ

Kayıt yaptırdıktan sonra açıklamada bulunan Milletvekili Akgül, “Mazbatamızı aldık. Gazi Meclisimiz TBMM’de kaydımızı yaptırdık. Rabbim ülkemize, milletimize ve Yozgat’ımıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Yüce Allah çıktığımız bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin. Doğru adımlarla yola devam. Her şey Türkiye için, Yozgat için” dedi.

“MAHCUP ETMESİN”

Milletvekili Şahan da kayıt yaptırdıktan sonra açıklamada bulundu. Şahan açıklamasında, “Rabbim ülkemize, milletimize ve Yozgat’ımıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Yüce Allah çıktığımız bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin. Doğru adamla yola devam” ifadelerini kullandı.

AİLESİ İLE KATILDI

28’nci yasama döneminin hayırlı olmasını dileyip açıklama yapan Milletvekili Sedef, “Grup Başkan Vekilimiz Sakarya Milletvekilimiz Muhammed Levent Bülbül ve ailemle birlikte 28. Dönem Yozgat Milletvekili olarak meclis kaydımızı yaptırdık. Rabbim utandırmasın. 28’nci yasama döneminin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Zekiye Doğan/Melike Aslı Arslan