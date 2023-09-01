Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından 2024 üretim yılı başvurularının başladığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, “Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 üretim yılı kayıt yenileme başvuruları 1 Eylül 2023 tarihinde başladı. ÇKS kayıt yenileme başvuruları e-Devlet üzerinden veya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılabilecek” denildi.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ(ÇKS) NEDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

ÇİFTÇİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Tarımsal arazinin içinde bulunduğu il ya da ilçedeki ziraat odaları tarafından verilen çiftçilik belgesini alabilmek için ilk olarak çiftçi adayları, e-Devlet web sitesi aracılığı ile veya internet üzerinden 'çiftçi kayıt formu' kelimeleri ile arama yaparak forma ulaşabilirler. Formun çıktısını alarak doldurduktan sonra Tarım İl Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapan çiftçilerin başvuruları, yönetim kurulu tarafından detaylı bir incelemeye alınmaktadır. İnceleme akabinde görüşler pozitif ise adayların kayıtları aktif hale getirilmekte ve çiftçilik belgeleri kendilerine teslim edilmektedir. Bu noktada kayıt türleri üçe ayrılmaktadır:

Toprak sahiplerinin başvurusu, Toprak kiralayan kimselerin başvurusu, Toprak birinci dereceden yakınlarına ait olan kimselerin başvurusu. Haber Merkezi