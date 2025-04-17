Adana’nın Karataş ilçesinde 12 Nisan sabahı oyun oynamak üzere çadırdan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Tarım işçisi bir ailenin çocuğu olan Timi'nin kaybolması, hem ailesini hem de kamuoyunu derinden sarsmıştı.

İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde ailesiyle birlikte geçici tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin büyük çocuğu olan Cumali, kaybolduğu gün arkadaşlarıyla oynamak üzere çadırdan çıkmış, ancak geri dönmemişti. Ailenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara iz takip köpekleri, su altı arama ekipleri, dronlar ve gyrocopter desteğiyle çok sayıda personel katıldı. Yapılan taramalarda Cumali'ye ait olduğu değerlendirilen bir terlik, bölgede bulunan bir derenin kenarında bulunmuştu.

Arama çalışmalarının 6’ncı gününde, küçük çocuğun cansız bedeni, yaşadıkları çadırın yakınındaki sulama kanalında polis su altı arama ekipleri tarafından tespit edildi. Cumali Timi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.