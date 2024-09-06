Diyarbakır’da 17 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmadan önceki son sözleri ortaya çıktı. Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan küçük kızın arkadaşına “Çok yorgunum, oynamayalım” dediği öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Narin’i en son gören 9 yaşındaki M. adlı çocuk, pedagoglar eşliğinde ifadesini verdi.

SON GÖRÜLME VE KAYIP 43 DAKİKA

Narin Güran, kaybolduğu gün saat 13.50'de camideki kursa gitmek için evden ayrıldı. Son olarak 18.47’de arkadaşı M. ile görüldü. M., Narin’e “Oyun oynayalım” dediğini, ancak Narin’in “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek yanından ayrıldığını belirtti. Kayıp çocuk, 19.30’da ailesi tarafından aranmaya başlandı.

Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarından alınan görüntülere göre, Narin’in amcası Salim Güran’ın saat 18.59’da arabasıyla evlerinin önünden ayrıldığı tespit edildi. 43 dakikalık bu süreçte yaşanan gizem ise hala çözülemedi.

MEZARLIKTA ARAMA ÇALIŞMALARI

Kayıp Narin’i bulmak için yürütülen arama çalışmalarında köy mezarlığında da özel cihazlarla incelemeler yapıldı. Yer altı görüntüleme cihazlarıyla yapılan aramalarda elde edilen bulgular, adli tıp kurumuna gönderildi. Özel ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarda 2000 kişilik ekibin yeniden arama yapacağı bildirildi.

ŞÜPHELİ AMCA TUTUKLANDI

Soruşturma sürecinde Narin’in amcası Salim Güran, çelişkili ifadeler vermesi üzerine tutuklandı. Kamera kayıtlarına göre, amcanın saat 18.59’da evlerinin önünden ayrıldığı ve bu sürede yaşanan olaylarla ilgili gizemin hala aydınlatılamadığı belirtildi.

Türkiye'nin yüreğini yakan kayıp vakasında, arama çalışmaları 17 gündür devam ederken, ekipler Narin’i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.