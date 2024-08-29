E.G., detaylı incelemeler için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İncelemelerin ardından tekrar Diyarbakır'a getirileceği belirtildi.

21 Ağustos'tan bu yana süren arama çalışmalarında, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili birimler geniş çaplı bir arama faaliyeti yürütüyor. Aramalar, Tavşantepe Mahallesi ve çevresindeki tüm bölgelerde sürdürülüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve bir kişinin gözaltında olduğunu belirtti. Tunç, soruşturma kapsamında tüm ayrıntıların titizlikle incelendiğini ve Narin Güran'ın en kısa sürede sağ salim bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 21 Ağustos günü Bağlar ilçesi kırsalında bulunan Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur’an kursundan çıkan Narin Güran, eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla bölgede arama başlattı. Köylülerin de katıldığı bu aramalardan sonuç alınamayınca, Narin’in babası Arif Güran, saat 20:00'de jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında gelişmeleri aktardı. Uludağ, Narin’in en son 21 Ağustos günü saat 15:15 sularında kameralar tarafından görüntülendiğini, ancak bu saatten sonra izine rastlanmadığını belirtti. Soruşturma kapsamında, ağabey E.G.'nin kollarındaki ısırık izleri dikkat çekti. Bu izlerin Narin’e ait olup olmadığının tespiti için E.G. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aile, ağabeyin sinirlendiği zaman kendi kendini ısırdığını iddia ederken, Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemede E.G.'nin olaydan sonra üç kez banyo yaptığı tespit edildi. Ancak diş izlerinin Narin'e ait olup olmadığını kesinleştirmek için daha fazla incelemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Jandarma Komutanlığı'nın kriminal dairesi de soruşturmayı derinleştirerek raporlarını Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Narin Güran’ın bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken, tüm gözler bu incelemelerin sonuçlarına çevrildi.