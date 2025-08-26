Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki kız çocuğu bir inşaatın önünde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar 4 katlı inşaat halindeki binanın önünde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark edince olayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada yerde yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ailesinin dün akşam polise kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi.

Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.