Yaklaşık bir ay önce kaybolan 47 yaşındaki M.D.'nin cansız bedenine, yapılan yoğun arama çalışmalarının ardından Erciyes Dağı eteklerinde ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, 24 Haziran 2025 tarihinde M.D.'nin yakınları, kendisinden haber alamamaları üzerine durumu yetkililere bildirdi. Kayıp ihbarının ardından Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Aradan geçen 28 günlük sürede hem karadan hem de havadan sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, bugün sabah saatlerinde Erciyes Dağı bölgesinde M.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından M.D.'nin cenazesi, otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, ölüm nedenine ilişkin detayların adli tıp raporunun ardından netlik kazanacağı ifade edildi.