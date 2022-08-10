Babayiğit’in acı günü

Yaşar Özgen, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özgen, önceki gece vefat etti. 10 Ağustos Çarşamba günü (yarın) öğle namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından, merkeze bağlı Derbent Köyündeki aile kabristanına defnedilecek. İleri Gazetesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet, Babayiğit ve Özgen ailelerine, yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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