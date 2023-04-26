Seçim çalışmaları kapsamında Yozgat ilçelerini gezen İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar’ın durağı bu kez de Sarıkaya oldu.

İYİ Parti Sarıkaya Seçim İletişim Merkezi açılışına katılan Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar Millet İttifakını terör örgütü ile aynı kefeye koyanlara seslenerek; “Yozgatlı terörün olduğu yerde asla olmaz bunu da herke çok iyi bilir” dedi.

İlk siyasi konuşmasını Sarıkaya’da bir römork üzerinde yaptığını hatırlatan Kayalar; “Sarıkaya halkının yanımızda olduğunu görmek, bunu hissetmek bizleri oldukça sevindirdi. Hemşerilerimiz desteğiyle İYİ Parti Milletvekilleri olarak Yozgat için çalışmaya Yozgat’a değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

“BİZ YOZGATLIYIZ”

Yozgat ve Yozgatlının terörle aynı yerde olmayacağının altını çizen Kayalar, Millet İttifakı için söylenen ve bu yönde yapılan politikalar ile hiçbir siyasi hareketin ilerlemeyeceğini belirtti. Açıklamalarına devam eden Kayalar; “Millet İttifakı altı partiden oluşmaktadır. Bununla ilgili birtakım şeyler söyleniliyor. Bununla ilgili bağlantılar kurulmaya çalışılıyor. Ama bu bağlantıyı kurmaya çalışanlar inan ki Türkiye’nin asıl konuşulması gereken meselelerinin üstünü örtmek için bunu yapıyorlar. Bu bağlantıları ortaya getirmek isteyenler terörle bizi ilişkilendirmek isteyenlere en büyük sözüm şu Allahtan çekinin vicdanınızda bu söylediğinize inanıyor musunuz? Lütfullah Kayaların Yozgatlı birisi olarak, Ali Keven’in bizim arkadaşlarımızın Yozgatlıların terörle bir ilişkisi olabileceğini düşünen hemşerimiz varsa ben ona gene de saygı duyuyorum çünkü benim hemşerim. Bu ayrımlar üzerinden yapılan politika ile hiçbir yere ulaşılamaz. Yozgatlı vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, inanışına olan sevgisi, inanışına olan saygısı, ülkesinin birlik ve beraberliği konusunda misak-ı milli hudutları konusunda hiçbirimizin birbirimizden farkı yoktur. Bizim bölünecek tarafımız da yok. Biz Yozgatlıyız. Düşman ayağının basmadığı toprakların insanlarıyız. Bunu konuşurken burada lütfen kendi insanlarımıza ama önce kendimize saygı duyalım. Bunun üzerinden politika yapmayalım. Politikalarımızı ülkemizin ve tabii ki ilçemizin de milletimizin geleceği ile ilgili yapılacak hizmetler üzerinden yapalım. Bizim yapmamız gereken budur” ifadelerini kullandı.

“VERİLEN OYLAR KENDİNİZ İÇİNDİR”

Seçmenin oy kullanmadan önce her konuyu ince eleyip sık dokuması gerektiğini ortalama beş dakikada kullanılacak olan oy sonrasında seçilecek olan Milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanının beş yıl boyunca hizmet vereceğini göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen Kayalar; “İki ayrı oy pusulasında oy kullanılacak. Bu işlem dört dakika belki beş dakikayı bulur mu bilmiyorum? Ama sizden sonra sizin yetki vereceklerinizin, görev vereceklerinizin işi beş sene. Burayı iyi düşünmemiz lazım. Verilen oylar hiçbir zaman adaylar için değildir. Hangi siyasi parti için olursa olsun verilen oylar sizin kendiniz içindir. Çünkü oy gücü ile sandıktan çıkan insanlar sizin meselelerinizi çözmek için uğraşmalıdır. O zaman dikkat edilecek şey sizin işiniz kim iyi çözer. Bunu seçmenimiz düşünecek ve buna göre karar verecek” şeklinde konuştu. Haber Merkezi