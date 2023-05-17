Millet İttifakı adına Yozgat’ta İYİ Parti listesinden seçime giren Lütfullah Kayalar, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Yozgatlı vatandaşlara teşekkür etti.

“ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Dört adayın olduğu İYİ Parti listesinde ilk sırada yer alan Milletvekili Kayalar, seçim sonrası yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “14 Mayıs’ta gerçekleşen genel seçimlerde göstermiş olduğunuz destek ve ilgi için sizlere gönülden şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içinde, Yozgat'ımızın daha müreffeh ve güçlü bir yarınlara emin adımlarla ilerlemesini sağlamak için çalışacağız. Seçimlerin Yozgat’ımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.” Ahmet Ayverdi