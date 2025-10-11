Kongreye, Çekerek Kurucusu Turan Özkan ve Alaca İlçe Başkanı ile birlikte katılan Kayalar, teşkilat mensupları ve Aydıncıklı vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini ileten Kayalar, partinin ilçe düzeyinde çalışmalarını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Kongre programının ardından pazar yerini ve ilçe esnafını ziyaret eden Kayalar, vatandaşların ve esnafların beklenti ve taleplerini yerinde dinledi.

Milletvekili Kayalar, esnafın ve emek veren her vatandaşın sorunlarına çözüm üretmenin, refah düzeyini artırmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Kayalar, ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek, ilçenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.