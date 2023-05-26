Zamanla yarışarak çalışmalara devam ettiklerini belirten İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, seçimle ilgili istişare ettiklerini kaydetti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmalarını sürdüren Milletvekili Kayalar, Yozgat’ın ilçelerini gezip hem oy desteği istiyor hem de sandık görevlileri ile bir araya gelip istişare de bulunuyor.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milletvekili Kayalar, “İkinci tur seçim çalışmalarına zamanla yarışarak devam ediyoruz. Parti teşkilatları ile Şoförler ve Nakliyeciler Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve sandık görevlileri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında istişare ettik” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan