Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kayalar, çiftçilerin ürünlerini teslim ederken sıkıntılar yaşadığını, düşük fiyattan alım yapıldığını ve standart dışı ürünlerin alınmadığından yakındıklarını söyledi.

Önümüzdeki hafta sonu 31 Ağustos'ta tarım kredi ve bankalara olan çiftçi borçlarının ödeme zamanının geldiğini ve ancak çiftçinin verdiği buğdayın parasını alamamasından dolayı ödeme yapabilecek durumlarının olduğuna dikkat çekti.

Hububatların TMO’ya verildiği günden bugüne kadar il genelindeki TMO’lara ziyaretlerde bulunan Kayalar, buralarda çiftçiler ile görüşerek onların sorunlarını dinliyor, taleplerini de gündeme taşıyor.

Hasadın başlamasının ardından çiftçilerle görüşüp sorunlarını gündeme getiren İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Sarıkaya, Doğankent ve Sorgun TMO alım merkezlerini gezdi, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Yozgat'ta ve Orta Anadolu'da hasadın başlamasından sonra dördüncü kez Yozgat'taki kantarlar, ofisler, köyler, alım yerleri, tarlaları dolaştığını kaydeden Kayalar, “Allah bir taraftan bir ürün verdi, hamt ediyor, şükrediyoruz ama ürünümüzün belli bir bölümünde de bir hastalık konusu var. Daha teknik tabiriyle standart altı olan da ürünümüz var” dedi.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, önceki senelerde standart altı olan ürünlerin TMO tarafından alındığını hatırlattı, bu sene TMO tarafından standart altı ürünün alınmadığını, bunun da çiftçiyi güç durumda bıraktığının altını çizdi. Standart altı ürünün önceki yıllarda olduğu gibi TMO tarafından alınması konusunda daha önceki açıklamalarında dile getirdiğini bildiren Kayalar, “Standart altı olarak nitelendirilen ürünün daha önceki yıllarda da örnekleri olduğu gibi alınmasını özellikle önermiştik. Ama gördüğümüz manzara ve şu andaki netice bu ürün tamamen çiftçimizin kucağında bırakılmakta. Oradan da tüccara teslim edilmiş durumda. Tüccar mal alacaktır. Ama tüccara teslim edilmesinden dolayı da bu ürün şu anda 4 bin lira civarında çiftçimizin elinden çıkmaktadır. Bu çiftçimize karşı çok büyük bir haksızlıktır. Çünkü ürünün yüzde 30’lar civarı bu standart dışı olarak nitelendirdiğimiz üründen oluşmaktadır. Çiftçimizin inanılmaz büyük bir kaybı vardır. Bugün bir çiftçimiz de güzel ifade etti; Deprem felaketi oldu. Hiçbir zaman istemeyiz. Hiçbir zaman da deprem olmasın, temenni edilemez. Depremden zarar gören insanlarımıza, devletimiz bir büyük yardım yapıyor. İnsanlarımız yardım yaptı. Aynı bugün de Orta Anadolu başta Yozgat olmak üzere üründeki bu standart dışı alım yapılmamasından dolayı adeta bir deprem etkisi yaratmış durumdadır’’ diye konuştu.

GİRDİ MALİYETLERİ ENFLASYANI BAĞLI OLARAK ARTTI

Kayalar, ‘’Ürün girdileri, girdi maliyetleri enflasyon nedeniyle de çok büyük oranda da artmıştır. Birinci yapılması gereken, halen bunda vakit var, standart dışı yeni bir kategori daha önceki senelerde örneği olduğu gibi yeni bir kategori getirilerek bu ürünün acilen alınması, çiftçimiz açısından fevkalade doğru olacaktır. İkinci bir sıkıntı; daha önce de bunu ifade ettik, önlemlerin alınmasını ilgililere duyurmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta sonu 31 Ağustos'ta tarım kredi ve bankalara olan çiftçi borçlarının ödeme zamanı gelmiş oluyor, bir hafta sonra. Ama çiftçimiz verdiği buğdayların parasını alamadığı için bu ödemeleri de yapabilecek durumda değildir. Buradan tekrar ifade ediyoruz; ya faizsiz bir erteleme yapılmalı, çiftçi borçlarıyla ilgili. Veya çiftçimizin devletten olan alacaklarını tahsil ettiği zaman ödemesi imkanı getirilmelidir. Bu fevkalade önemlidir. Şimdi hemen birkaç ay sonra birkaç aya bile kalmadan yeni ekim sezonu başlayacak. Burada da başta tohum olmak üzere çok büyük sıkıntılar var. Bunlarla da ilgilenilmesi gerekiyor. Gördüğümüz çiftçi çok zor durumda. Çiftçimize yardım edilmesi gerekiyor. Çiftçi bizim canımız. Çiftçi ekim yaptığı sürece ülkemizin gıda güvenliği sağlanmış olacaktır. Onun için bütün ilgililerin bu konudaki dikkatlerini tekrar bu noktaya çekmelerini arzu ediyoruz’’ şeklinde konuştu. Haber Merkezi