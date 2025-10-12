15 Mayıs 1974 yılında dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

Beste Açar, Kayahan’ın ilk çocuğudur.

Aslen İzmirli olan Beste Açar, ünlü şarkıcı ve besteci Kayahan Açar ile İzmirli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir.

Evli Mi? Çocuğu Var Mı?

1996 yılında müzisyen Tayfun Duygulu ile evlendi. Bu evlilik yaklaşık bir yıl sürdü. İkinci evliliğini Onur Berberoğlu ile yaptı. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini 2011’de Engin Haravon ile yaptı. Bu evlilikten de bir oğlu oldu. Dördüncü evliliğini 2022’de Evren Bölek ile yaptı. Ancak bu evlilik kısa sürdü ve 2024 sonlarında boşanma sürecine girdiği basına yansıdı.