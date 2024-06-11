Geçtiğimiz akşam, ünlü futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu (60), yeni sevgilisiyle birlikte objektiflere yakalandı. İki çocuk babası olan Çilingiroğlu, daha önce Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile evlenip boşanmıştı. Yeni sevgilisinin ise tanıdık bir isim olduğu ortaya çıktı.

2005 yılında Hülya Avşar’dan, 2014 yılında ise Feraye Tanyolaç’tan boşanan Kaya Çilingiroğlu, son zamanlarda aşk hayatıyla magazin gündeminin zirvesinde yer alıyor.

MEHMET ALİ ERBİL DETAYI

Yeni sevgilisi Nevide Çiçek, kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişki ve ardından gelen olaylarla gündeme gelmişti. Çiçek, Erbil'in hediye ettiği parfümü çöpe atarken çektiği video ile dikkatleri üzerine çekmişti. Videoda, "Sen ödül gecesi az mı peşimden koştun? Ben biriyle konuştuğumu söylediğimde ‘Görüşmeyeceksin onunla’ diye az mı başımın etini yedin. Her şeyin yalanmış" diyerek Erbil'e sitem etmişti.

İstanbul Hisar Balıkçısı'nda baş başa yemek yiyen Kaya Çilingiroğlu ve Nevide Çiçek, aşklarını kadeh tokuşturarak kutladı.

YAŞI GÜNDEMDE

Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi Nevide Çiçek, 38 yaş genç olmasıyla dikkat çekti. Çiçek'in, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan da 4 yaş küçük olması magazin dünyasında konuşulan konular arasında yer aldı.