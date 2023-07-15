Artan hava sıcaklıklarının vücutta birçok dengenin bozulmasına yol açtığını aktaran İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artarak metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Yaz aylarında artan hava sıcaklarına karşı önlem alınırsa yaz hastalıklarından korunmak da mümkün olur” dedi.

“PROBLEM YAŞAMAYIN”

Yetkililer, hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak kalp debisinde düşme, dokuların oksijenlenmesinde azalma, kan basıncında artma, kalp atım sayısında artış ve bu sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile birlikte su ve mineral kaybı sonucu, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemlerinin yaşandığını kaydetti.

Bu durumdan özellikle çocukların, yaşlıların, diyabet ve tansiyon hastalarının etkilendiğini söyleyen yetkililer, özellikle aşırı sıcaklarda sıvı tüketilmesinin arttırılmasını ve bol porsiyonlarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Aşırı sıcaklardan özellikle şeker hastaları, kalp ve damar hastaları, tansiyon hastaları, kronik solunum sistemi hastaları, karaciğer hastaları ve böbrek hastalarının risk altında olduğunu belirten yetkililer, küçük çocukların, uzun süre seyahat edenlerin, 65 yaş ve üzeri yaşlıların özellikle bu havalarda temkinli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

HAFİF YEMEKLER TÜKETİN!

Güneşin dik geldiği öğlen saatlerinde dışarıya çıkılmaması gerektiğini ve zorunlu olduğu durumlarda gölge alanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, artan hava sıcaklıklarında beslenme önerilerini şu şekilde aktardı: “Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzeler tercih edilmelidir. Kafein içeren içecekler yerine süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Vücut direncini arttırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her gün en az 2 litre su içilmelidir. Sıvı olarak süt, ayran, meyve suyu, komposto tercih edilmelidir. Sütlü tatlılar, dondurma ve meyve tatlıları tercih edilmelidir. Yemeklerde ise bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı, sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır. Sıcaklarda dışarda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. El hijyeni ile sebze ve meyvelerin yemeden önce iyice yıkanması önerilir.” Haber Merkezi