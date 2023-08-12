Motorun sorunsuz çalışabilmesi içinse birçok etken bulunuyor. Bunların başında da motorun performansını doğrudan etkileyen soğutma sıvısı yer alıyor.

Soğutma sıvısı kontrolünün göz ardı edilmesi durumunda geri dönüşü olmayan hasarların yaşanabileceğine değinen Motul Satış Müdürü Kerem Oyılmaz, “Soğutma sıvısı aracın motorunun doğru ısıda çalışmasını sağlar. Soğutma sıvısının eksik olması ya da bitmesi durumunda, özellikle kışın soğuk havalarda motor donma yapabilir, sıcak havalarda ise motor çalışması gereken ısının çok üstüne çıktığında üst kapak contası yanar ve araç hararet yapar. Aracın hararet yapması da hem araç için hem de sürücü için büyük tehlikelere yol açabilir. Bu nedenle, soğutma sıvısı düşünüldüğünden çok daha büyük önem taşıyor. Düzenli olarak soğutma sıvısı seviyesi kontrol edilmeli, bu durum katiyen göz ardı edilmemeli. Araç sahiplerinin üreticinin önerdiği doğru sıvıyı dikkate alması gerekiyor.” dedi.İGFA