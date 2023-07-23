Hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta bunaltıcı sıcaklar özellikle öğle saatlerinde boy gösteriyor. Dışarıda olan ve sıcaktan bunalan vatandaşlar ise çareyi ağaç altlarına uzanarak ve gölgelere kaçarak arıyor. Hava sıcaklığının 26 derecenin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta parkların gölgelik alanları ise serinlik arayan vatandaşlar ile dolup taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Yozgat’ta 26 derece olan hava sıcaklığının hafta içi 25 ila 31 derece daha artması tahmin edilirken, yeni haftadan itibaren bölgede gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Mustafa Babayiğit