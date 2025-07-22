Muğla'nın Marmaris ilçesinde ki Bozburun Mahallesi’nde, yaz sezonunda meydana gelen bir olay sonucunda genç yaşta hayatını kaybetmesine sebep oldu.

24 yaşındaki Arda Deniz Onat, tatil için gittiği tur teknesinde çıkan tartışma sonrasında başına aldığı darbe sonucu denize düşerek hayatını kaybetti.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Olay, 20 Temmuz 2025 akşam saatlerinde Kocabahçe Koyunda demirli bir tur teknesinde gerçekleşti. Tekne kaptanı Kenan Onat’ın oğlu olan Arda Deniz Onat’ın da olduğu teknede, aralarında aile bağı bulunan bazı kişiler arasında sözlü tartışma gerçekleşti.

Kısa zamanda kavgaya sürüklenen olayda, Arda Deniz Onat’ın başına sert bir darbe aldığı ve dengesini kaybederek denize düştüğü bildirildi.

Suya düşen Onat, babası Kenan Onat tarafından baygın şekilde sudan çıkarıldı.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ve sağlık görevlileri geldi. Sağlık ekiplerinin bütün müdahalesine rağmen Arda Deniz Onat hayatını yitirdi.