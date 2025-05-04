Çorum’da iki grup arasında çıkan kavgada, silahını çıkartan bir kişi kazayla kendini vurdu. Yaralanan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çorum’un Üçtutlar Mahallesi Mevral Sokak’ta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem Ö. (43) belinden çıkardığı tabancayla kazara kendini ayağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem Ö., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Adem Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.