Arkadaşlarıyla tartışmasının ardından evine gidip tüfeğini almak isteyen bir kişi, kendisine engel olmaya çalışan amcasını kazara vurarak ölümüne sebep oldu

Merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde yaşayan M.G. ile köyde yaşayan gençlerle tartıştı. İddiaya göre tartışma kısa zamanda büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgadan sonra evinden tüfek alan M.G., kavga ettiği şahısların yanına gitmek istedi. Bu sırada yeğeninin tüfekle dışarı çıktığını gören amca Cuma Giden, araya girmek istedi. Amca ve yeğen arasında yaşanan arbedede tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların omuz bölgesine isabet ettiği Cuma Giden ağır yaralandı. Yaralı halde Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Cuma Giden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma sonucu şüpheli M.G. kısa zamanda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde 0,81 promil alkollü olduğu tespit edilen zanlının evinde, eklentilerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ile evin karşı bahçesinde 9 milimetre çapında tabanca mermisi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.