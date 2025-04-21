Papa, son olarak 20 Nisan’da Paskalya Bayramı’nda halkı selamlamıştı. Geçtiğimiz yıl sağlık sorunlarıyla mücadele eden Papa, uzun bir dönemin ardından bugün (21 Nisan) hayatını kaybetti.

JORGE MARİO BERGOGLİO KİMDİR?

Papa Francis, gerçek adıyla Jorge Mario Bergoglio, 17 Aralık 1936 tarihinde Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te doğdu. Ailesi, İtalya kökenli bir ailenin üyeleriydi. Gençliğinde kimya eğitimi almayı tercih etse de, 1958 yılında Cizvit Tarikatı’na katıldı ve ilahiyat eğitimi almaya başladı. Cizvitler arasında hızla yükseldi ve 1969’da rahip olarak atandı. 1970’lerde yaşadığı sağlık sorunları arasında bir akciğerinin enfeksiyon nedeniyle alınması da yer aldı.

ARJANTİN’DEKİ CUNTA DÖNEMİ VE TARTIŞMALAR

Papa Francis’in geçmişi, özellikle Arjantin’deki askeri cunta döneminde rolüyle sıkça gündeme geldi. 1976-1983 yılları arasındaki "Kirli Savaş" dönemi, Bergoglio’nun Cizvit rahipleri arasında üstlendiği sorumluluklar ve bazı rahiplerin kaybolması nedeniyle hala tartışma konusu olmuştur. Bazı eleştirmenler, Bergoglio’nun bu dönemde askeri yönetimle işbirliği yaptığına inanırken, destekçileri onu birçok insanı kurtarmaya çalışmakla suçladı.

PAPALIK SEÇİMİ VE REFORMLAR

13 Mart 2013’te, Papa XVI. Benedict’in sürpriz istifasının ardından yapılan seçimle, Jorge Mario Bergoglio Papa Francis adıyla Katolik Kilisesi’nin 266. papası olarak göreve başladı. Latin Amerika’dan gelen ilk Papa olan Francis, aynı zamanda Cizvit Tarikatı’na bağlı ilk papaydı. Seçimi, reformist bir lider olarak büyük beklentiler yaratmıştı.

Göreve başladığında, papalık görevini geleneksel lükslerden uzak bir şekilde sürdüren Papa Francis, Vatikan’daki yaşam tarzını sadeleştirerek dikkat çekti. Aynı zamanda, Kilise içindeki yolsuzluklarla mücadele etmek, Vatikan Bankası’nı denetlemek ve çocuk istismarı vakalarıyla ilgili reformlar gerçekleştirmek gibi önemli adımlar attı. Papa, sosyal adalet, göçmen hakları ve çevre sorunları gibi konularda da aktif bir tutum sergiledi.

SAĞLIK SORUNLARI VE İSTİFA TARTIŞMALARI

Papa Francis, son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündeme gelmişti. Şubat 2025’te geçirdiği bronşit nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra Mart ayında taburcu olmuştu. Ayrıca, diz problemleri ve akciğer rahatsızlıkları da zaman zaman sağlık durumunu etkileyen faktörler arasında yer aldı. Sağlık durumu nedeniyle istifa edeceği yönünde çıkan söylentiler, Papa tarafından daha önce şöyle cevaplanmıştı: “Bir gün güçten düşersem, XVI. Benedict gibi yaparım. Eğer Tanrı bana bunun için bir işaret verirse, ben de aynı adımı atarım.”

Papa Francis’in vefat haberi, Katolik dünyası ve dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Hem destekçileri hem de karşıtları olan bir figür olarak, Papalık dönemi hem kilise içinde hem de küresel çapta önemli izler bıraktı.

PAPALIK DÖNEMİ VE DÜNYA MİRASI

Papa Francis, özellikle sosyal adalet ve küresel sorunlara yönelik duyduğu ilgi ile tanındı. Ancak cinsel yönelim, kadınların kilisedeki rolü gibi tartışmalı konularda hem reformist hem de muhafazakâr bir duruş sergiledi. Kadın rahiplerin atanmasına karşı çıkan Papa, eşcinsellerin kabul edilmesi gerektiğini vurgulamış, ancak Katolik öğretilerinde köklü değişikliklere gitmemiştir.

88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis, Katolik Kilisesi’nin tarihindeki önemli liderlerden biri olarak anılacak.