ABD doğumlu Kardinal Robert Francis Prevost, Katolik Kilisesi’nin 267. papası olarak seçildi. 69 yaşındaki Prevost, Papa XIV. Leone ismini alarak göreve başladı.

Prevost, Katolik Kilisesi tarihinde ABD doğumlu ilk papa olurken, Amerika kıtasından seçilen ikinci isim olarak da kayıtlara geçti. Daha önce yalnızca Arjantinli Papa Francesco bu kıtadan papalık makamına yükselmişti.

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR GEÇMİŞ, ULUSLARARASI BİR RUHBAN KARİYERİ

14 Eylül 1955’te Chicago’da dünyaya gelen Robert Francis Prevost’un ailesi Fransa, İtalya ve İspanya kökenli. Katolik eğitimi alarak Aziz Augustinus tarikatına katılan Prevost, ABD'de felsefe ve matematik eğitiminin ardından Roma'da Papalık Aziz Thomas Aquinas Üniversitesi’nde Kilise Hukuku eğitimi aldı.

1985 yılından itibaren misyonerlik faaliyetleri kapsamında Peru’da görev yapan Prevost, burada piskoposluk ve başpiskoposluk görevlerinde bulundu. 2015 yılında Peru vatandaşlığına geçti.

2015'te Papa Francesco tarafından Chiclayo Piskoposu olarak atanan Prevost, 2023 yılında başpiskoposluğa ve aynı yıl kardinalliğe yükseldi. Ardından, dünya genelindeki piskopos atamalarını yöneten Vatikan ofisinin başına getirildi ve Latin Amerika Papalık Komisyonu’nun da başkanlığına atandı.

PAPALIK İSMİ: XIV. LEONE

Yeni Papa’nın seçtiği “XIV. Leone” ismi, Katolik sosyal doktrinlerinin temellerini atan XIII. Leone’ye bir gönderme olarak yorumlandı. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, bu tercihin, “yapay zeka çağında insanlığa rehberlik eden değerlere tesadüfi olmayan bir gönderme” olduğunu belirtti.

GEÇMİŞTE TARTIŞMALAR DA YAŞANDI

Peru’daki görev yıllarında Prevost, Katolik Kilisesi’ndeki cinsel taciz iddialarına yönelik tutumuyla zaman zaman eleştirilere maruz kaldı. Özellikle bir kadının iki rahip tarafından tacize uğradığına dair iddialar üzerine Prevost’un soruşturmayı yeterince etkin yürütmediği öne sürüldü. Ancak Vatikan yetkilileri, Prevost’un herhangi bir örtbas girişiminde bulunmadığını ifade etti.

PAPA FRANCESCO’NUN REFORMLARININ İZİNDE

Uzmanlar, Prevost’un Papa Francesco’nun reformist çizgisine yakın bir isim olduğunu vurguluyor. Özellikle Vatikan’da kadınların yönetici pozisyonlara getirilmesinde aktif rol oynaması ve göçmenlere yönelik duyarlılığı, bu yaklaşımı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

8 Mayıs akşamı yaptığı ilk konuşmada Papa XIV. Leone, selefi Francesco’ya teşekkür ederek sözlerine “Barış sizinle olsun” ifadesiyle başladı. Konuşmasında diyalog, birliktelik ve barış vurgusu yapan Prevost, mesajını İtalyanca’nın yanı sıra İspanyolca da dile getirdi.

Kardinallerin seçim öncesi toplantılarında vurguladığı “kilisede reformların sürdürülmesi, istismarla mücadele, ekonomik şeffaflık ve çevresel duyarlılık” gibi başlıklarda Prevost’un nasıl bir yol izleyeceği merakla takip edilecek.