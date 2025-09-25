Sivas'ın Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacakaya mezrası yakınlarında yaşanan kazada, Mehmet İncir yönetimindeki otomobil, Doğanşar Devlet Hastanesi’nden Karacakaya mezrasına doğru yola çıktı.

Araçta Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Arslan da bulunuyordu. Saat 14.00 sıralarında evlerine ulaşmaları beklenen otomobildekilerden haber alınamayınca yakınları arama başlattı.

Aramalar sonucunda otomobilin yaklaşık yüzlerce metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, araç içindeki 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Araçtan fırlayan diğer 2 kişinin cesedi de çevrede yapılan aramalar sonucu bulundu. Kazada Mehmet İncir, Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Arslan yaşamını yitirdi.

AFAD ekipleri halatlar yardımıyla uçuruma inerek cenazeleri çıkarmak için uzun süre çalışma yürüttü. Yaklaşık 6 saat sonra fark edilen kazada, saat 19.50 civarında araç ve cenazelere ulaşıldı.