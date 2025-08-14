Akşam saatlerinde meydana gelen korkunç trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil ile karşı yönden seyir halinde olan 10 ATF 494 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, araçlarda bulunan 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan cenazeleri uzun uğraşlar sonucu çıkarırken, kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik raporla netlik kazanacak.

Bölgedeki vatandaşlar, söz konusu kavşakta daha önce de birçok kazanın yaşandığını ve yolun aydınlatma ile trafik düzenlemeleri açısından yetersiz olduğunu ifade ederek yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Olay, Çanakkale Yenice ilçesine bağlı Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında gerçekleşti.