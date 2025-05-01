Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılı içerisinde Türkiye genelinde Yozgat dahil 43 ilde önemli bir kampanya düzenleyecek.

Bu kampanya, vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

TOKİ, toplamda 383 parsel arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

Müzayede tarihlerinin ve katılım şartlarının da duyurulmasının ardından, arsa alıcılarının başvuruları için geri sayım başladı.

MÜZAYEDE TARİHLERİ VE YAPILACAK YERLER

TOKİ'nin 2025 yılı arsa satış programına ilişkin açıklamada, müzayedelerin 7 ve 8 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Müzayede, İstanbul ve Ankara'da fiziksel olarak yapılacak olsa da, katılımcılar için internet üzerinden online teklif verme imkânı da sağlanacak.

İstanbul’daki müzayede, TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda (Küçükçekmece) saat 10.30’da başlayacak.

Ankara’daki müzayede ise İlbank Sosyal Tesisleri’nde (Macunköy, Yenimahalle) yine saat 10.30’da başlayacak. Online katılım için TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden işlem yapılabileceği bildirildi.

SATIŞA SUNULACAK İLLER VE ARSA ADETLERİ

TOKİ'nin 2025 yılına ilişkin arsa satış programında toplam Yozgat dahil 43 il yer alacak.

Bu illerdeki arsalar, farklı büyüklüklerde ve yerlerde yer alacak. Satışa sunulacak arsalar, özellikle yatırım yapmayı planlayan ve kendi konutlarını inşa etmek isteyen vatandaşlar için cazip fırsatlar taşıyor.

Satışa sunulacak iller arasında yer alan bazı şehirler şunlar: Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Yozgat gibi büyük ve gelişmekte olan iller bulunuyor.

Toplamda 383 parsel arsa, bu iller üzerinden satışa çıkarılacak. Bu arsalar, çeşitli büyüklüklerde olup farklı coğrafi özellikler gösteriyor.

KATILIM ŞARTLARI VE TEMİNAT BEDELLERİ

Müzayede sürecine katılmak isteyen alıcı adaylarının, TOKİ tarafından belirlenen teminat bedellerini ödemesi gerekecek. Teminat bedelleri, her arsanın tahmini satış bedeline göre farklılık gösterecek. Aşağıda, teminat bedellerinin arsa tahmini değerlerine göre sıralaması yer alıyor:

Tahmini bedeli 10.000 TL’ye kadar olan arsalar için: 7.000 TL teminat

Tahmini bedeli 10.001 TL ile 1.000.000 TL arası olan arsalar için: 4.000 TL teminat

Tahmini bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL arası olan arsalar için: 24.000 TL teminat

Tahmini bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL arası olan arsalar için: 100.000 TL teminat

Tahmini bedeli 38.000.001 TL ile 20.000.000 TL arası olan arsalar için: 9.000.000 TL teminat

Tahmini bedeli 20.000.001 TL ve üzeri olan arsalar için: 10.000.000 TL teminat

Katılım teminatı, müzayedeye katılacak olanların, arsa tekliflerine geçerli olabilmesi için ödediği güvencedir. Teminat bedelleri, alıcıların arsa değerine göre farklılaşarak, daha yüksek bedelli arsalar için daha fazla teminat talep edilecektir.

ÖDEME KOLAYLIKLARI VE VADE İMKANI

TOKİ, arsa alıcıları için ödeme kolaylıkları da sunuyor. Satışa sunulan arsaların bedelleri, kabul edilen tekliflerin ardından alıcıya bildirilecek ve alıcı, arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin olarak ödeyecek.

Kalan bakiye ise 24 ay vade ile taksitlendirilebilecek. Bu ödeme planı, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara daha geniş bir finansal esneklik sağlıyor ve düşük taksitlerle ödeme imkanı sunuyor.

TOKİ, böylece vatandaşların arsa alımını kolaylaştırarak, uzun vadeli ödeme seçenekleriyle katılımcıların bütçelerini de göz önünde bulundurmuş oluyor.

BAŞVURU VE KATILIM PROSEDÜRÜ

Müzayedeye katılmak isteyenlerin, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapması gerekiyor.

Online başvuru süreçleri, katılımcıların müzayede gününde fiziksel katılım göstermesini engellemeden, işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamalarına olanak tanıyacak.

Ayrıca, başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere ve müzayede şartlarına TOKİ'nin web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ’nin 2025 yılına ait büyük arsa satışı, ülke genelinde arsa sahibi olmayı isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Müzayede, gerek İstanbul gerekse Ankara’da yapılacak fiziksel müzayedelere katılım sağlayacak olan vatandaşlar, aynı zamanda internet üzerinden de online teklif verebilecek.

Arsa satışına ilişkin belirlenen ödeme planları, vatandaşların uzun vadeli ödeme seçenekleriyle arsa sahibi olmalarını mümkün kılacak. Bu kapsamlı arsa satışı, Türkiye’nin pek çok şehrinde büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor.