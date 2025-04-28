İLAN YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI MADDE 1 Mülkiyeti Yozgat Belediyesine ait Yozgat ili, Merkez ilçesi, Eskipazar Mahallesi 2.Mıntıka da bulunan toplam 4275,25 M2’lik arsa üzerine 95 Adet A ve B Bloktan oluşacak 2+1 konut + işyeri yaptırılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Kapalı Teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI MADDE 2 S.NO ADA PARSEL MEVKİİ- İŞİN ADI İMAR DURUMU EMSAL KAT-H MAX İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE USULÜ 1 2032 2 Eskipazar Mah. 2.Mın. Ticari + Konut Alanı 1,60 30,50 14:00 230.221.400,00 TL 6.906.642,00 TL 35.M./a fıkrası (Kapalı Teklif) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI MADDE 3 İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

a. İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a fıkrasına göre Kapalı Teklif ( Artırma ) Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)

c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ : 06 / 05 / 2025 - Saat: 17:00

d . İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ : 07 / 05 / 2025 - Saat: 14:00

e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu ( 1. Kat ) İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER MADDE 4 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A- Kanuni ikametgâhı olması,

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

İş deneyim belgeleri;

G-İsteklinin son 15 (on beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %20 sinden den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

H- Muhammen bedelin % 20 den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden İmar Müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

I- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık ´tır. Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

J- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

K- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

L- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 1 İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; Ceza uygulanır. 1- (Mesleki ünvan) için TL/Gün MÜHENDİS & MİMAR 1.000 MADDE 5 İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Yozgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 10.000 TL (ONBİN TL) dosya bedeli yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

MADDE 6 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin 06.05.2025 tarih ve saat 17:00’ye kadar İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

MADDE 7 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç 06.05.2025 tarih ve saat 17:00’ye kadar Yozgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

MADDE 8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

MADDE 10 - İşin süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 24 aydadır.