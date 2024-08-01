Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Deif’in Gazze’de öldürüldüğü iddia edildi. Hamas’ın iki numaralı ismi olarak bilinen Deif, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından doğrulandı. IDF, sosyal medya platformu X’te, “Şimdi teyit edebiliyoruz: Muhammed Deif bertaraf edildi” şeklinde bir açıklama yaptı.

MUHAMMED DEİF KİMDİR?

Muhammed Deif, 1965 yılında Mısır’ın işgali altındaki Gazze’nin Han Yunus Mülteci Kampı’nda doğdu. Gerçek adı Muhammed Diab İbrahim al-Masri olan Deif, İsrail’in hava saldırılarından kaçmak için göçebe bir yaşam sürmesi nedeniyle Arapça'da “misafir” anlamına gelen "Deif" adını aldı.

Çocukluğu ve gençliği hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Deif, Hamas’ın kuruluşu sırasında örgüte katıldı ve İzzeddin El Kassam Tugayları’nda hızlı bir şekilde yükseldi. 7 Ekim’de İsrail’e Aksa Tufanı Operasyonu’nu düzenlediği biliniyor. Filistinliler tarafından “Üst Akıl”, İsrailliler tarafından ise “Dokuz Canlı Kedi” olarak tanımlanan Deif, 1989 yılında İsrail tarafından hapse atıldı ve bu durum onu El Kassam Tugayları’nı kurmaya teşvik etti. Ayrıca, Hamas militanlarının Gazze’den İsrail’e geçişini sağlayan tünellerin inşasında da önemli rol oynadı.

2000 yılında tekrar hapse girdi, ancak İkinci İntifada sırasında kaçmayı başardı. O tarihten itibaren yüzünün net olarak görüldüğü bir fotoğrafı bulunmuyor. 2002 yılında İsrail tarafından gerçekleştirilen en ciddi suikast girişiminde sağ kalmayı başardı ancak bir gözünü kaybetti. İsrail, Deif’in bir ayağını ve bir elini kaybettiğini, ayrıca konuşma güçlüğü çektiğini belirtiyor. 2014 yılında Gazze Şeridi’ne yapılan bir saldırıda Deif’e suikast düzenlenemedi, ancak eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti.