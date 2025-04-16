Kararın ardından, özellikle araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, kasko ve trafik sigortası primlerinde de artış beklentisi oluştu.

Uzmanlar, Türkiye’de fiyat artışı kaçınılmaz olmadan önce kasko yaptırmanın avantajlı olacağını belirtiyor.

ABD'de ithal araçlara getirilen vergi zammı, yalnızca araç alım fiyatlarını değil; aynı zamanda bakım, onarım ve yedek parça maliyetlerini de artırarak sigorta şirketlerinin risk hesaplamalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Bu gelişmelerin Türkiye'ye etkileri ise hem sigortalılar hem de sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE'DE ARAÇ DEĞERİ REKOR KIRDI

Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları, döviz kuru ve vergi yüklerinin etkisiyle 1 milyon TL sınırını aşarken, araç bedeline doğrudan bağlı olarak hesaplanan kasko ve trafik sigortası primlerinde de artış eğilimi gözlemleniyor. Özellikle büyükşehirlerde ve Yozgat gibi bölgesel merkezlerde sigorta fiyatlarının değişkenlik göstermesi dikkat çekiyor.

SİGORTA MALİYETLERİNİ YÜKSELTEN 3 TEMEL FAKTÖR

Tüm Tüketiciler Derneği (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, sigorta maliyetlerini belirleyen temel unsurların başında araç fiyatı, yedek parça maliyetleri ve döviz kuru olduğunu ifade etti. Bağcı, “Araç fiyatlarındaki yükseliş sigorta primlerine doğrudan yansıyor. Ayrıca yurt dışından temin edilen parçaların maliyetinin artması, hasar sonrası onarım masraflarını da yükseltiyor” dedi.

ABD’DEKİ VERGİ YÜKÜ TÜRKİYE PAZARINI ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlara göre, ABD’nin uyguladığı yüksek gümrük vergisi nedeniyle bazı otomotiv üreticileri araç ve parça stoklarını alternatif pazarlar olan Türkiye gibi ülkelere yönlendirebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, yerli piyasada araç ve parça fiyatlarında düşüş yaşanabileceği, dolayısıyla sigorta primlerinin de olumlu yönde etkilenebileceği öngörülüyor.

KAMPANYALI FİYATLAR DEVAM EDİYOR: MAYIS ORTASINA DİKKAT

Türkiye’deki sigorta şirketleri, kasko poliçelerinde Mayıs ortasına kadar kampanyalı fiyatlarla poliçe imkanı sunuyor. Uzmanlar, özellikle yeni araç sahibi olan sürücüler için bu dönemin kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Fiyatların yaz aylarına doğru yeniden güncellenebileceği ifade ediliyor.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ İLE YÜZDE 60’A VARAN AVANTAJ

Bağcı, sigortalıların trafik ve kasko poliçelerinde hasarsızlık geçmişine göre indirimlerden yararlanabileceğini vurgulayarak, “Dört yıl boyunca herhangi bir kaza yapmayan bir sürücüye kasko sigortasında yüzde 60’a varan indirim uygulanabiliyor. Bu da yıldan yıla ciddi bir tasarruf anlamına geliyor. Aynı şekilde trafik sigortasında da benzer indirim basamakları mevcut” dedi.

TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI İSTANBUL'DA 36 BİN TL'Yİ AŞTI

Nisan 2025 itibarıyla İstanbul’da ortalama trafik sigortası fiyatları sürücünün bulunduğu risk basamağına göre değişiklik gösteriyor. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre:

4. Basamak (ortalama risk): 13.490 TL

8. Basamak (hasarsızlık indirimiyle %50 düşüş): 6.132 TL

0. Basamak (yüksek risk, %200 artış): 36.789 TL

Bu fiyatlar, sürücülerin geçmiş yıllardaki hasar kayıtları ve sürüş alışkanlıklarına göre belirleniyor.

YOZGAT’TA ARAÇ SAHİPLERİ DE ETKİLENEBİLİR

Yozgat’ta araç sahibi vatandaşlar da bu gelişmelerin yansımalarını hissetmeye başladı. Özellikle ithal araç sahipleri ve servis hizmetinde orijinal parça kullanılan kullanıcılar için sigorta poliçeleri daha dikkatli seçilmeye başlandı. Yozgat’taki sigorta acenteleri, son haftalarda artan başvurular nedeniyle kampanyalı ürünlerde yoğunluk yaşandığını belirtiyor.

Sigorta uzmanları, Yozgatlı sürücülere hem kasko hem de trafik sigortası poliçelerini karşılaştırmalı olarak incelemelerini ve mevcut kampanyalardan en kısa sürede faydalanmalarını öneriyor.