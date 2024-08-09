Gülpınar, babası Eyyüp Cenap, annesi ise Asuman'dır. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Gülpınar, kariyerine TÖMER’de öğretmenlik yaparak başladı. Ardından Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME'de mütercim olarak görev aldı ve özel bir televizyon kanalında diplomasi muhabirliği yaptı.

Gülpınar, devlet hizmetinde Özel Kalem Müdürlüğü ve siyasi danışmanlık gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığında da siyasi danışman olarak görev yapmıştır. 24. Dönemde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Gülpınar, 25. ve 26. dönemlerde de bu görevini sürdürmüştür.

Parlamento görevleri arasında Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu üyeliği ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği gibi önemli görevler bulunmaktadır. 26. Dönemde AB Uyum Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Dönemde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olarak görevine devam eden Gülpınar, aynı zamanda AB Uyum Komisyonu Başkanı, Karma Parlamento Komisyonu üyesi, Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilmiştir. Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Legion d’Honneur nişanı ile onurlandırılan Gülpınar, çok iyi düzeyde Fransızca, İngilizce ve Kürtçe, iyi düzeyde Arapça ve Farsça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.