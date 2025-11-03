Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,55 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak hesaplandı.

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti.

Nasıl Hesaplanır?

1 Temmuz 2024 itibarıyla uygulanan yüzde 25’lik artış sınırı kaldırıldı. Böylece kira artışları artık tamamen TÜFE ortalamasına endeksli hale geldi.

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Bu oran hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır anlamına geliyor.

Artış Oranları

Enflasyon verilere göre Kasım ayı kira artış oranları detayları;

2025 Kasım ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapabilecek.

Ocak: yüzde 58.51

Şubat: yüzde56.35

Mart: yüzde53.83

Nisan: yüzde 51.26

Mayıs: yüzde 48.73

Haziran: yüzde 45.80

Temmuz: yüzde 43.23

Ağustos: yüzde 41.13

Eylül: yüzde 39.62

Ekim ayında kira artış oranı yüzde 38.36 oldu.