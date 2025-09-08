2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlamasına öğrencilerin merak konusu ara tatilin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Çalışma Takvimi'nin yayınlanmasının ardından merak edilip araştırılan Kasım ayı ara tatil ve sömestr (yarıyıl) tatili tarihleri belli oldu.

Ara Tatil Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, birinci dönem ara tatili 10 - 14 Kasım 2025'te yapılacak.

Sömestr - Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.