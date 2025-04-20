Tarım ve Orman Bakanlığı, eritme peynir kullanılan pide ve sandviçlerde 'kaşarlı' ifadesinin kullanılmaması kararını aldı. Yozgat’ta da geçerli olacak düzenleme, ürünlerin etiketinde 'eritme peynirli' ibaresinin kullanılacağını belirtiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl yürürlüğe giren eritme peynir tebliğini genişleterek yeni düzenlemeler getirdi. Yapılan değişiklikle, eritme peyniri kullanılan ürünlerde, özellikle 'kaşarlı pide', 'kaşarlı sandviç' ve 'kaşarlı tost' gibi ifadelerin kullanılmaması kararlaştırıldı. Yozgat başta olmak üzere tüm Türkiye'de geçerli olacak bu uygulama, ürün adlarını değiştirmeyi zorunlu kılıyor.

Yeni kılavuza göre, içeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan pide ve sandviçler, 'kaşarlı' ibaresiyle satılamayacak. Bunun yerine, 'eritme peynirli pide' ve 'eritme peynirli sandviç' gibi ifadeler kullanılacak.

Ayrıca, yer fıstığıyla üretilen baklavalar için de 'fıstıklı' yerine 'yer fıstıklı' ifadesi kullanılacak. Bakanlık, bu değişiklikle gıda etiketlemesi ve tüketici bilgilendirmesinin daha doğru yapılmasını hedefliyor.